Alcaraz Vecchia Signora Juventina: il neo acquisto bianconero al J Medical – NEWS

Alcaraz Juve: il neo acquisto bianconero al J Medical per gli ultimi controlli prima di scendere in campo – VIDEO

(Inviato al J Medical) – Dopo le visite mediche svolte a Londra e l’ufficialità della Juve, passaggio anche al J Medical per il neo bianconero Carlos Alcaraz. Questo l’arrivo del centrocampista argentino classe 2002.

Carlos #Alcaraz è arrivato al J Medical #Juventus pic.twitter.com/TuVW92Femc — JuventusNews24.com (@junews24com) February 2, 2024

