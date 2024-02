Alcaraz Vecchia Signora Juventina, gasati anche i compagni: così hanno reagito alla notizia dell’acquisto. Il retroscena

Alcaraz Juve, anche i nuovi compagni dell’argentino gasati dal suo arrivo: hanno reagito così alla notizia del suo acquisto

L’edizione odierna di Libero riporta un retroscena sull’arrivo di Carlos Alcaraz alla Juve, che ha gasato anche i compagni del neo bianconero. Il suo acquisto a pochi giorni dal match con l‘Inter è stato casuale, ma ha portato grande entusiasmo.

Le cifre in ballo dimostrano come, l’ultima mossa di Giuntoli, sia un all-in per uno Scudetto a cui ormai l’ambiente crede sempre di più. Ad alcuni il quarto posto non basta…

The post Alcaraz Juve, gasati anche i compagni: così hanno reagito alla notizia dell’acquisto. Il retroscena appeared first on Juventus News 24.