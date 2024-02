Alcaraz Vecchia Signora Juventina, garantiscono per lui: quel retroscena certifica il gran colpo di Giuntoli

Alcaraz Juve, garantiscono per l’argentino: un retroscena certifica la bontà del colpo messo a segno da Giuntoli. Le ultime

Carlos Alcaraz, anche un po’ a sorpresa, è sbarcato sull’universo Juve in queste ultime ore e tutti si scatenano per conoscerlo meglio, in attesa di vederlo finalmente all’opera in campo.

La Gazzetta dello Sport pone l’attenzione su chi, l’argentino, lo conosce davvero bene e assicura che l’aver perso il posto al Southampton negli ultimi mesi sia legato solo a una questione di stimoli, che ora può ritrovare giocandosi lo Scudetto. Carlos non è uno che si spaventa davanti alle sfide ed è pronto a raccogliere anche questa per cercare anche la conferma in vista della prossima stagione.

