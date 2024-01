Alcaraz Vecchia Signora Juventina, dai gol ai ruoli in campo: 5 numeri per conoscere meglio il nuovo acquisto

Alcaraz Juve, dai gol ai ruoli in campo: 5 numeri per conoscere meglio il nuovo acquisto. I dettagli sul centrocampista

Alcaraz sta per diventare un nuovo giocatore della Juve. Ecco 5 numeri del centrocampista per conoscere meglio l’acquisto che i bianconeri stanno definendo proprio in queste ore.

1) 3. É il numero sul quale si concentra Opta, che chiude la sua presentazione con una domanda, che è quella che si fanno un po’ tutti: «Tra i centrocampisti con almeno due presenze in Championship da inizio dicembre ad oggi, Carlos Alcaraz è quello con la miglior media di partecipazioni a gol: una ogni 79 minuti di media nel periodo, grazie a 2 reti e un assist in appena 238 minuti giocati. Sorpresa?». Insomma, a Torino sta arrivando un giocatore che sta registrando nell’ultimo periodo un’indubbia crescita.

2) 13. Non stiamo parlando di un titolarissimo. Nelle 27 gare in cui è stato convocato dal club, in poco meno della metà è partito titolare, subentrando in altre 10 e stando in panchina senza fare il suo ingresso in campo nelle altre 4 occasioni. 13 sono anche i milioni spesi lo scorso anno dal Southampton, che all’epoca stava in Premier League.

3) 4. Sono le reti messe a segno nella scorsa stagione, che ha coinciso con la retrocessione della squadra (cosa che lo accomuna a McKennie, che ha fatto altrettanto col Leeds). Wolverhampton, Leicester, Arsenal e Nottingham le squadre colpite: 2 i gol in casa, altrettanti quelli in trasferta.

4) 6. Attenzione alla versatilità, elemento oggettivamente intrigante perché materia plasmabile da un allenatore. Nel Southampton Alcaraz ha giocato 6 volte come prima punta, ruolo nel quale la Juventus certamente è coperta. Per il resto, ha fatto il trequartista, il centrale di centrocampo, l’ala destra e l’ala sinistra. Normale che in rete lo accostino subito ad Arturo Vidal, la nostalgia è tanto canaglia quanto istintiva…

5) 183. Sono i centimetri della sua altezza. Non sono tantissimi, ma quanto basta per renderlo particolarmente efficace nei duelli aerei.

