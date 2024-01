Alcaraz Vecchia Signora Juventina, ci siamo: ecco chi è l’ultima “giuntolata” prima di fine mercato

Alcaraz Juve, ci siamo per l’arrivo in bianconero dell’argentino: ecco chi è l’ultimo colpo di Giuntoli a gennaio

E’ Carlos Alcaraz il nome a sorpresa per il centrocampo della Juve, pronta a definire gli ultimi dettagli per l’arrivo del giocatore argentino in bianconero. Un vero e proprio colpo in stile Giuntoli, chiuso nel giro di poche ore, per regalare ad Allegri il centrocampista che tanto chiedeva.

La Gazzetta dello Sport parla di un giocatore che può svolgere più ruoli, dalla mezzala offensiva al trequartista, a cui si lavora da almeno un paio di giorni, visto il volo in fretta e furia preso dal suo agente per limare i dettagli. Poi sarà fumata bianca.

