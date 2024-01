Alcaraz Vecchia Signora Juventina, c’è il comunicato del Southampton: il saluto e la promessa al giocatore

Alcaraz Juve, c’è il comunicato del Southampton: il saluto e la promessa al giocatore. Tutti i dettagli sul colpo di mercato

Il Southampton attraverso un comunicato ufficiale ha salutato Alcaraz che è approdato alla Juve.

IL COMUNICATO – «Il 21enne si unisce alla squadra di Serie A che attualmente è seconda, un punto dietro l’Inter. Alcaraz effettua il passaggio per il resto della stagione, dopo aver collezionato 15 presenze e 11 presenze come sostituto per i Saints in questa stagione, segnando quattro gol, con la sua ultima apparizione domenica scorsa nel sorteggio della Emirates FA Cup contro il Watford. Tutti nel club augurano a Charly buona fortuna per il resto della stagione.

Lo ha detto il direttore del calcio Jason Wilcox: “Consentire a Charly di partire in prestito è stata una decisione su cui riflettevamo da tempo, ma Russell, Phil e il nostro gruppo di proprietà sono tutti d’accordo sul fatto che questa è la mossa giusta per Charly in questo momento. Considerando le opzioni di centrocampo che abbiamo a disposizione in questo momento e la mancanza di tempo di gioco di Charly, volevamo concedergli questa possibilità di acquisire una preziosa esperienza in uno dei migliori campionati d’Europa. La Juventus è un club enorme e siamo convinti che questa mossa darà a Charly l’opportunità di prosperare e poi tornare e avere successo al Southampton”».

