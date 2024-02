Alcaraz torna su Fc Internazionale Juve: «Bello l’esordio, ma volevamo altro risultato. Lautaro El Toro? Gli ho parlato» #Intervista

Pubblicità

Il neo acquisto della Juve Carlos Alcaraz ha parlato del suo esordio nell’ultimo derby d’Italia con l’Inter: le dichiarazioni

Carlos Alcaraz parla così in conferenza stampa del suo debutto in bianconero durante l’ultimo derby d’Italia tra Inter e Juve.

INTER JUVE «E’ stato un debutto non buono nel risultato, ma che mi ha permesso di entrare subito con una paritta di livello. Mi piace giocare queste partite, dove c’è pressione e non ho paura di giocare certe partite nonostante la mia età ed è stato bello. Volevamo un risultato diverso, siamo pronti per lunedì e lavoriamo per la prossima partita».

LAUTARO MARTINEZ «Non ho parlato con lui, solo dopo la partita con l’Inter un attimo».

