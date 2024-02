Alcaraz titolare in Verona Signora Juve? Cosa filtra sull’impiego dell’argentino

Alcaraz titolare in Verona Juve in programma sabato? Ecco cosa filtra sull’impiego del giocatore argentino nel prossimo match

Come spiega il Corriere dello Sport, Charly Alcaraz corre verso una maglia per il match tra Verona e Juve in programma sabato sera. L’argentino punta ad avere maggiore spazio con la maglia bianconera, ma ancora una volta non dovrebbe partire dall’inizio.

Allegri pensa infatti di dargli maggior minutaggio, ma solamente a gara in corso. Titolare dovrebbe infatti essere, a meno di sorprese, il solito trio formato da McKennie, Locatelli e Rabiot.

