18:46, 24 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Carlitos Alcaraz titolare in Juve Frosinone di domani? Resiste ancora un ballottaggio a centrocampo che lo vede coinvolto

Sky Sport fa il punto della situazione sulla probabile formazione della Juve in vista del match di domani contro il Frosinone, in programma alle ore 12.30.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Resiste il ballottaggio tra Carlitos Alcaraz (che giocherebbe la prima da titolare) e Kostic. Se dovesse vincerlo l’argentino, con il serbo in panchina, sarebbe McKennie ad agire sulla fascia destra, con Cambiaso dalla parte opposta.

Pubblicità

The post Carlitos Alcaraz titolare in Juve Frosinone? Resiste un ballottaggio a centrocampo appeared first on Juventus News 24.