Alcaraz Signora Juve, più minuti VS l’Udinese? Subito spazio per l’argentino

Alcaraz Juve, più minuti contro l’Udinese? Subito spazio per l’argentino, tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

Carlos Alcaraz ha esordito subito con la Juve nel Derby d’Italia di San Siro. Per l’argentino pochissimi minuti e l’ingresso in campo nel recupero.

Come riferito da Sport Mediaset, il classe 2002 potrebbe trovare maggiore spazio contro l’Udinese anche se con ogni probabilità non ancora da titolare.

