Alcaraz Signora Juve, investimento o giocatore di passaggio? A gennaio è successo questo

Alcaraz Juve, investimento o giocatore di passaggio? A gennaio è successo questo. Il retroscena sul centrocampista argentino

L’arrivo di Alcaraz alla Juve è stata un’opportunità di mercato dopo che i bianconeri non sono riusciti a portare a termine il colpo Koopmeiners nella sessione di gennaio. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista argentino sarà valutato in questi 5 mesi per capire se potrà diventare un investimento per il futuro o se sarà solo un giocatore di passaggio.

