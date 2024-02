Alcaraz sgomita: verso l’esordio da titolare in Signora Juve Frosinone. Chi gli fa posto?

Alcaraz sgomita per trovare spazio: l’argentino va verso l’esordio da titolare in Juve Frosinone di domenica. Al posto di chi?

Charly Alcaraz vuole trovare più spazio in campo e sgomita per ritagliarsi finalmente un posto da protagonista in questa Juve. Ieri tutti gli applausi erano per lui in occasione dell’allenamento all’aperto, in cui Allegri lo ha provato tra i tre di centrocampo.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’argentino potrebbe partire dal primo contro il Frosinone, con McKennie che gli farebbe spazio. L’americano è apparso appannato nelle ultime uscite e potrebbe ora godere quindi di un meritato turno di riposo.

