Alcaraz, la #Juve si aggrappa a lui con il Frosinone: Mister Max Allegri gli chiede una cosa

09:47, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Carlitos Alcaraz, la Juve punta forte sull’argentino per tornare alla vittoria contro il Frosinone: Mister Max Allegri gli ha fatto una richiesta

Secondo quanto riferito da Tuttosport, per Charly Carlitos Alcaraz oggi potrebbe arrivare finalmente il tanto atteso esordio da titolare con la maglia della Juve, che alle 12.30 ospita il Frosinone allo Stadium.

Mister Max Allegri, rivela il quotidiano, ha chiesto all’argentino di puntare con continuità la porta, creando così superiorità numerica in fase offensiva. Una cosa che era compito di Miretti, finito indietro nelle gerarchie dopo l’arrivo dell’ex Southampton.

