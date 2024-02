Alcaraz in posa nello spogliatoio della Signora Juve – NEWS

Oggi, Carlos Alcaraz è stato in visita all’Allianz Stadium e ha preso confidenza con lo spogliatoio della Juve

Per Carlos Alcaraz, quella di oggi, è stata una giornata speciale in cui ha preso confidenza con la sua nuova casa. L’argentino ha posato anche per alcune foto nello spogliato della Juve.

Il sorriso di Charly nella sua nuova casa pic.twitter.com/Y9tUIZTypb — JuventusFC (@juventusfc) February 8, 2024

Il club bianconero, tramite X, ha postato le immagini più belle che ritraggono Alcaraz allo Stadium.

