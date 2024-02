Alcaraz convocabile per Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina? Le ULTIME

Carlos Alcaraz da pochi giorni è un nuovo calciatore della Juventus: ma sarà convocato per la sfida contro l’Inter? Le ULTIME

Carlos Alcaraz, nuovo centrocampista della Juventus, arrivato dal Southampton in questa finestra di mercato è già pronto per il campo?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, superate alcune pratiche burocratiche necessarie per farlo scendere in campo, l’argentino può essere convocato da Allegri in vista della sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ovviamente l’ultima parola spetterà al tecnico della Juventus, che potrà portare il 21enne argentino e nuovo numero 26 bianconero, in panchina. Decisione solo nelle prossime ore…

