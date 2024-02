Alcaraz convince la Signora Juve in 30 minuti: per Mister Max Allegri ha già superato Miretti

Alcaraz convince la Juve in 30 minuti: per Allegri ha già superato Miretti. L’argentino si candida per giocare titolare col Frosinone

La Juve ieri col Verona ha iniziato a scoprire le qualità di Alcaraz. Inserito da Allegri al 66′ al posto di Yildiz, il colpo del mercato di gennaio in circa 30 minuti di gioco complessivi ha mostrato intensità e verticalità.

Come sottolineato da Tuttosport, il centrocampista ha lasciati intuire delle qualità peculiari che potrebbero rivelarsi molti utili alla squadra da qui a fine stagione. Ieri Allegri ha preferito lui a Miretti come cambio in corsa. Alcaraz vuole continuare a scalare le gerarchie, considerate le prime crepe dal punto di vista fisico mostrate da McKennie e Rabiot. E già per domenica prossima contro il Frosinone potrebbe candidarsi per una maglia da titolare.

