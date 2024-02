Alcaraz carica la Signora Juve: il messaggio social – NEWS

Carlos Alcaraz è stato l’unico giocatore della Juve a postare un messaggio social dopo il pari di Verona

Dopo Verona Juve, nessun giocatore bianconero ha commentato, sui social, il pareggio di ieri sera. Solo Carlos Alcaraz ha postato un messaggio su Instagram, dopo la gara del Bentegodi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charly Alcaraz (@_alcaraz22)

MESSAGGIO – «Forza Juve», si è limitato a scrivere il centrocampista bianconero.

