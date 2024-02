Alcaraz cambia la Signora Juve? Non solo il 4-3-3, Mister Max Allegri valuta altri due moduli

Alcaraz cambia la Juve? Non solo il 4-3-3, Allegri valuta altri due moduli con l’inserimento dell’argentino

Come riferito da Tuttosport, le caratteristiche di Alcaraz potrebbero suggerire ad Allegri un’altra variante al 4-3-3. Un 4-2-3-1 con l’argentino davanti a Manuel Locatelli e Adrien Rabiot alle spalle di Vlahovic, con Chiesa o Yildiz e uno tra McKennie, Kostic o Cambiaso sugli esterni.

Possibile anche il 3-4-3, un modulo però mai utilizzato da Allegri negli ultimi anni di Juve. Alcaraz, in ogni caso, potrebbe presto cambiare il volto della squadra bianconera.

