Alcaraz al miele su Lautaro El Toro: «Anche se giochiamo VS, mi ha detto delle cose bellissime» #Intervista

Carlos Alcaraz, nel acquisto della Juve, ha raccontato del suo rapporto con Lautaro Martinez, capitano dell’Inter: le parole

Nell’intervista concessa a DAZN, Carlos Alcaraz esalta il capitano dell’Inter Lautaro Martinez e il suo animo da leader vero.

LAUTARO – «Ho avuto la fortuna, non di averlo come compagno, ma di vederlo allenarsi e giocare. La verità è che sta facendo cose super nel suo club. Anche in Nazionale sta facendo bene. Nelle giovanili del Racing é l’idolo di molti. Adesso quando abbiamo giocato contro mi ha detto delle cose che mi hanno fatto piacere. Mi ha detto che se avessi bisogno di qualcosa in Italia potrei contare su di lui e detto da una figura così è molto bello».

