Alcaraz al J Medical, la Vecchia Signora Juventina lo accoglie così: «Benvenuto Charly!» – NEWS

Alcaraz al J Medical, la Juve accoglie così il neo acquisto del mercato invernale: «Benvenuto Charly!» – FOTO

Carlos Alcaraz al J Medical dopo le visite svolte a Londra e l’ufficialità della Juve. Il club bianconero, sui propri canali ufficiali, accoglie così il neo acquisto.

Benvenuto Charly! pic.twitter.com/6MhZjRMOy5 — JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2024

The post Alcaraz al J Medical, la Juve lo accoglie così: «Benvenuto Charly!» – FOTO appeared first on Juventus News 24.