Alcaraz accolto alla grande dalla Vecchia Signora Juventina: i gesti da leader di Danilo e Vlahovic – NEWS

Alcaraz accolto alla grande dalla Juve: i gesti da leader di Danilo e Vlahovic. Il racconto del primo giorno dell’argentino – VIDEO

La Juve ha pubblicato su You Tube il video del primo giorno in bianconero vissuto da Alcaraz dal suo arrivo a Torino, nella serata di ieri, in poi.

Già in auto il centrocampista argentino non ha nascosto l’emozione e il nervosismo per l’inizio di questa sua nuova avventura, parlando pure di alcuni grandi ex bianconeri argentini. Poi Alcaraz è stato accolto da Giuntoli e Manna che sono stati i primi a dargli il benvenuto alla Continassa.

Questa mattina Alcaraz si è recato al J Medical e ha potuto toccare con mano l’affetto di alcuni tifosi. Quindi l’incontro con lo spogliatoio con Vlahovic e Danilo che l’hanno abbracciato per tranquillizzarlo (in modo particolare il capitano, con cui ha avuto un fitto colloquio). Gesti da veri leader che hanno fatto molto piacere al giovane argentino.

