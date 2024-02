Carlos Alcaraz è atteso a Torino alle 19:45. L’argentino arriverà a Caselle e poi andrà al JHotel

Carlos Alcaraz sarà a Torino alle ore 19:45 di oggi. Il giocatore potrà così prendere contatto con il mondo Juventus. Infatti, una volta arrivato a Caselle Alcaraz andrà al JHotel.

Domani mattina, invece, il nuovo numero 26 bianconero sarà al JMedical a partire dalle ore 8:30.

The post Alcaraz a Torino in serata: domani sarà al JMedical. Le ULTIME appeared first on Juventus News 24.