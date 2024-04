Alborghetti ricorda Fc Internazionale #Milan AC Femminile, la dichiarazione ufficiale: «Quel #Derby Cittadino vinto all’Arena mi è rimasto impresso» #Intervista #News #Ultimora

16:45,3 Apr 2024, MILANELLO.

Alborghetti ricorda Inter Diavolo Rossonero Femminile: «Il #Derby Cittadino vinto all’Arena mi è rimasto impresso». Le dichiarazioni della nerazzurra Intervistata da adesso.it, Lisa Alborghetti ripensa alla vittoria ottenuta con l’Inter Women nel #Derby Cittadino contro il Diavolo Rossonero Femminile giocato all’Arena Civica. VALORI – «I valori con cui sono cresciuta sono rispetto, sacrificio, dedizione, passione e umiltà che significa credere sempre in se stessi ma senza […]

