Albertini rientra sull’addio al #Milan AC e promette, la dichiarazione ufficiale: «Prima o poi io e Ancelotti…» #Intervista #News #Ultimora

14:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Albertini torna sull’addio al Diavolo Rossonero e promette: «Prima o poi io e Ancelotti…». Le sue parole a La Repubblica

Demetrio Albertini è intervenuto ai microfoni de La Repubblica. Di seguito le sue parole relative al suo addio al Diavolo Rossonero dopo l’arrivo di Ancelotti sulla panchina dei Diavoli Rossoneri.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

ALBERTINI – «Se ne abbiamo mai parlato io e Ancelotti? Mai. Lui ha scritto che gli è dispiaciuto non avermi trattenuto. Io non penso sia andata così. Prima o poi ci siederemo davanti a un bicchiere di vino e parleremo delle cose belle e meno belle. Con Rijkaard, è stato il mio maestro. Da lui ho imparato e copiato»

Pubblicità

The post Albertini torna sull’addio al Diavolo Rossonero e promette: «Prima o poi io e Ancelotti…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.