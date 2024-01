Aguerd AC Milan: chieste in11 per il centrale. Ma il West Ham è irremovibile da questa posizione

Aguerd Milan: chieste informazioni per il difensore. Ma il West Ham è irremovibile da questa posizione, tutti i dettagli

Dharmesh Sheth, giornalista di Sky Sport UK, ha svelato come Milan e Roma abbiano chiesto informazioni su Nayef Aguerd, difensore marocchino in forza al West Ham.

Attualmente impegnato in Coppa d’Africa, Aguerd ha attirato su di sé anche l’attenzione di diversi club arabi. Per lasciarlo partire, però, il club inglese sarà irremovibile: no alle proposte di prestito per lui.

