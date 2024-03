Agresti rassicura, la dichiarazione: «Presidente Zhang? Ecco cosa accadrà all’Fc Internazionale» #Intervista #ULTIMORA #News

Stefano Agresti si è espresso sul futuro societario dell’Internazionale FC svelando i possibili piani di Zhang, Presidente dell’Inter, Per Agresti il futuro dell’Internazionale FC porterà ancora il nome di Zhang, Presidente dell’Inter, . Le sue parole a Radio Radio. IL PENSIERO – «Se l’Internazionale FC avrà un grande futuro onestamente non lo so. Immagino di sì, perché un club come l’Internazionale FC è sempre appetibile. […]

L’articolo Agresti rassicura: «Zhang, Presidente dell’Inter, ? Ecco cosa accadrà all’Internazionale FC» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

