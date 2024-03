Ag. Jorginho: “Non escludiamo Milan A.C. e Fc Internazionale dove vorrebbero giocare tutti”

Pubblicità

16:32, 1 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Tvplay per parlare del futuro del calciatore e in particolare di un possibile rientro in Italia del nazionale azzurro: “Se dobbiamo fare un gioco lo vedrei megl …

Vai alla Fonte *MilaNNews.it , che ringraziamo e condividiamo

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

