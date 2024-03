Adzic #Juve, magia su punizione! Tifosi già impazziti – NEWS

19:03, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Adzic Juve, che mangia su punizione del talento montenegrino. I #fans sono già in delirio per il nuovo bianconero – VIDEO

Adzic Juve, continua a sorprendere il nuovo talento montenegrino della Juventus. Sui #Social #Network i #fans sono già impazziti rivedendo i suoi gol. Ecco l’ultima perla, su punizione, del giovane bianconero scovato da Giuntoli.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

mica male Adzic pic.twitter.com/EiKwK5WRrF — polleggggg (@polleggggg) March 21, 2024

The post Adzic Juve, magia su punizione! Tifosi già impazziti – VIDEO appeared first on Juventus News 24.