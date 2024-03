Adzic #Juve, altro gol in Nazionale! I #fans bianconeri lo aspettano – NEWS

17:34, 24 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Adzic Juve, altro gol del talento montenegrino. I #fans sono già in delirio per il prossimo giovane bianconero – VIDEO

Adzic Juve, altro gol del nuovo talento montenegrino della Juventus con la Nazionale. Sui #Social #Network i #fans continuano a godersi le sue perle e non vedono l’ora di accoglierlo in bianconero. Ecco l’ultima perla del giovane bianconero scovato da Giuntoli che dalla prossima stagione si aggregherà con ogni probabilità alla Juventus Next Gen.

Adzic pic.twitter.com/cpZQ7nofKY — _Ale_ (@Tipotimido2666) March 23, 2024

