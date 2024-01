Adzic come Yildiz? Il piano della Vecchia Signora Juventina tra Prima Squadra e Next Gen

Adzic come Yildiz? Il piano della Juve tra Prima Squadra e Next Gen per il nuovo gioiello in arrivo

Il “nuovo Yildiz” è in arrivo alla Juve. Adzic è atteso a Torino per visite mediche e firma, dalla prossima estate sarà un nuovo giocatore bianconero. Per lui si profila un percorso simile a quello del gioiello turco, senza nessuna fretta da parte della Juve.

Come riferito da La Stampa, l’idea per la prossima estate è quella di aggregare Adzic con la Juventus Next Gen, con la flessibilità però di portarlo in prima squadra se società e staff lo considereranno già pronto.

The post Adzic come Yildiz? Il piano della Juve tra Prima Squadra e Next Gen appeared first on Juventus News 24.