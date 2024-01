Adli-AC Milan, futuro definito. La posizione del club rossonero sul francese

Adli-Milan, futuro definito: il centrocampista francese non lascerà il club rossonero a gennaio. Diversa la posizione per giugno

Il calciomercato Milan ha preso una posizione precisa sul futuro di Yacine Adli. Il centrocampista francese, complice l’infortunio di Pobega e la partenza per la Coppa D’Africa di Bennacer, rimarrà a Milanello a gennaio.

Diversa la posizione per giugno quando mancheranno solo due anni alla scadenza del contratto: un addio non è da escludere come riportato dal Corriere dello Sport.

