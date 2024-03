“ADL” De Laurentiis si fa beffe della #Juve: il gesto dopo “la rete” di Kvaratskhelia – NEWS

22:47, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

De Laurentiis si fa beffe della Juve: il gesto di esultanza del presidente dopo il gol di Kvaratskhelia – VIDEO

Il gol di Kvaratskhelia che ha portato in vantaggio il S.S.C. Napoli contro la Juve al 42′ ha scatenato De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis jumping with the S.S.C. Napoli fans. pic.twitter.com/uuMr3YVl4D — Raffaele (@ItalianoCalcio) March 3, 2024

Il presidente degli azzurri si è fatto beffe dei bianconeri saltellando in tribuna insieme al resto dei tifosi.

