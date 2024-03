“ADL” De Laurentiis shock: reazione furiosa #contro due tv americane – NEWS

23:18, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

De Laurentiis shock: reazione furiosa del presidente contro due tv americane prima dell’inizio di S.S.C. Napoli Juve – VIDEO

Prima di S.S.C. Napoli Juve il presidente De Laurentiis si è lasciato andare ad una reazione furiosa nei confronti di due televisioni americane, Paramount + e CBS Sport Tv, i cui cameraman lo stavano riprendendo con le loro telecamere.

Il vostro presidente What a shame this man #ADL@CBSSportsGolazo @paramountplus pic.twitter.com/TOKVTI5Awq — Salvatore a NewYork (@SalNY010) March 3, 2024

Il patron si è avvicinato a chi lo inquadra e con fare minaccioso ha alzato la voce gridando di andare via e insultando i due professionisti dicendo frasi come “Non lo devono fare, non lo devono fare. Ca**o!”.

