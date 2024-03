“ADL” De Laurentiis infastidito con la FIFA, non molla il Mondiale per #TopClub! Avanti sul ricorso

11:31, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

De Laurentiis infastidito con la FIFA, non molla il Mondiale per Club! Avanti sul ricorso, le indiscrezione de Il Mattino

Come riportato da Il Mattino, De Laurentiis ha avuto nuovi contatti con i suoi legali internazionali e ritiene ci siano margini per il ricorso per la partecipazione al Mondiale per Club.

Il presidente del S.S.C. Napoli sarebbe infastidito con la FIFA per il messaggio con cui Infantino ha già annunciato la qualificazione della Juventus. Il dilemma è: procedere presso un tribunale esterno o ricorrere alla FIFA? Staremo a vedere.

