“ADL” De Laurentiis e la domanda del quotidianista: «Stagione fallimentare?». Lui reagisce così – NEWS

10:45, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

De Laurentiis e la domande del giornalista post Barcellona S.S.C. Napoli: la reazione del patron azzurro dopo l’eliminazione

Tanta, come era inevitabile, la delusione in casa S.S.C. Napoli dopo il ko di Barcellona, che costa agli azzurri anche il posto al Mondiale per Club in favore della Juventus, da ieri sera ufficialmente qualificata alla competizione.

Mi sento male ahahah pic.twitter.com/MfHD8ugIoO — Mary (@maryMD_1) March 12, 2024

Intercettato all’esterno del Camp Nou, De Laurentiis ha fatto scena muta alle domande dei giornalisti sull’annata fallimentare, mentre un altro dirigente evidenziava in modo colorito come non fosse il caso di parlarne.

