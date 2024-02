Addio Fc Internazionale, Commisso se lo prende a zero

Pubblicità

Possibile nuovo scenario per Klaassen dopo l’esperienza all’Inter e lo scarso minutaggio in nerazzurro, permanenza in Serie A tra le file della Fiorentina di Commisso Ad maiora non è soltanto un modo di dire o un invito a fare sempre del proprio meglio verso il raggiungimento di nuovi traguardi ed obiettivi. Per l’Inter è diventato … Leggi tutto

Pubblicità

Pubblicità

Il post Addio Inter, Commisso se lo prende a zero è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.