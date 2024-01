Addio Fc Internazionale, cessione a sorpresa: AD Giuseppe Marotta gongola

Il calciomercato invernale si appresta ad entrare nel vivo. Potrebbe arrivare la cessione a sorpresa per un nerazzurro, e ciò favorirebbe le casse dell’Inter. Marotta attende l’offerta decisiva nei prossimi giorni.

Negli ultimi match, l’Inter ha mostrato qualche segnale di stanchezza, con i risultati positivi che sono arrivati, ma con molta più fatica. Per questo motivo, Marotta è pronto ad intervenire sul mercato per rinforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Intanto potrebbe arrivare un offerta a sorpresa per un nerazzurro, con Marotta pronto a dare l’ok alla cessione definitiva. Una cessione che in fondo non era preventivata, ma che sicuramente fa sorridere le casse nerazzurre. O meglio, la società lo spera.

Sensi richiesto dal Leicester, Marotta pronto a dare il via libera alla cessione

Nel corso dell’ultimo mercato estivo l’Inter ha deciso di tenere in rosa Stefano Sensi. Il centrocampista italiano era reduce da una buona stagione disputata in prestito al Monza, ed i dirigenti nerazzurri hanno deciso di premiarlo con la conferma in rosa.

Ovviamente Sensi è stato relegato ad un ruolo di riserva, visto l’alto tasso tecnico presente nel centrocampo nerazzurro. Visto il poco spazio ricevuto, Sensi potrebbe lasciare il club già a gennaio. Attualmente il contratto di Sensi è in scadenza per il 30 giugno 2024, e l’Inter ad oggi non ha intenzione di imbastire la trattativa per il suo rinnovo. D’altro canto, non mancano gli estimatori del centrocampista italiano, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare qualche offerta all’Inter.

Difatti come riportato da Gianluca Di Marzio, il Leicester è fortemente interessato a Sensi, e nei prossimi giorni le Foxes potrebbero avanzare la prima offerta all’Inter. Il club inglese ha manifestato tutto il suo gradimento per il centrocampista dell’Inter, e potrebbe tentare l’affondo in questa finestra di mercato.

Marotta dunque potrebbe presto ritrovarsi sul tavolo una proposta del Leicester per l’acquisizione di Stefano Sensi. Un possibile affare che forse neanche si immaginava di dover fare l’amministratore delegato dell’Inter, ma che potrebbe giovare alle casse dei nerazzurri. Difatti essendo praticamente in uscita a giugno a parametro zero, Marotta potrebbe decidere di lasciar partire con sei mesi d’anticipo Sensi, ma monetizzando qualche milione dalla sua cessione. Ciò aiuterebbe le casse dell’Inter, che potrebbe puntare su qualche milione in più da investire ipoteticamente nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Ad oggi la certezza di un possibile addio di Sensi non c’è ancora, visto che non è stata presenta l’offerta ufficiale dal Leicester. D’altro canto, il forte interesse spingerà sicuramente il club inglese ad avanzare la propria offerta all’Inter, che sicuramente la prenderà in forte considerazione. Occhio al futuro di Sensi che potrebbe lasciare l’Inter a sorpresa.

Addio Inter, cessione a sorpresa: Marotta gongola

