Addio Agoumé e Sensi: Mister Inzaghi lancia TRE talenti dalla Primavera

In attesa che l’Inter annunci ufficialmente l’acquisto di Tajon Buchanan, continuano ad essere giorni molto caldi sul mercato nerazzurro. Nelle prossime ore il club definirà il prestito di Lucien Agoumé al Siviglia, dopo il dietrofront improvviso del Marsiglia che ieri sera aveva operato il sorpasso sugli spagnoli.

Altro nome molto quotato in uscita è quello di Stefano Sensi. L’Inter ha già comunicato al calciatore che il suo contratto in scadenza il prossimo giugno non verrà rinnovato e potrebbe cercargli subito una nuova destinazione. Nelle scorse ore è arrivato un sondaggio del Sassuolo che vorrebbe riportarlo a Reggio Emilia, in attesa di una proposta ufficiale ancora non pervenuta ai nerazzurri.

Come rivelato da Tuttosport, le due cessioni di Agoumé e Sensi non verranno in alcun modo rimpiazzate dal mercato. Numericamente il centrocampo nerazzurro non ha bisogno di altri innesti e, qualora ve ne fosse bisogno, Inzaghi farà affidamento sui talenti della Primavera interista. A tal proposito, sono tre i nomi osservati con grande attenzione dall’allenatore piacentino: Aleksandar Stankovic, Ebenezer Akinsanmiro e Issiaka Kamate.