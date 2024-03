Adarabioyo #Milan AC, sarà lui il centrale del prossimo #futuro? AD Furlani ha deciso: bisogna battere questa concorrenza #NEWS

22:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Adarabioyo Diavolo Rossonero, sarà lui il difensore del prossimo #futuro? Furlani ha deciso: bisogna battere questa concorrenza. Le #news notizie sul rossonero

Nella sessione di calcio#mercato estiva, il Diavolo Rossonero punterà su un difensore. Non è più un segreto e aumentano le voci per i possibili candidati al ruolo.

In particolare, il portale nigeriano Soccernet.ng è certo che il calcio#mercato Diavolo Rossonero punterà sul difensore del Fulham classe 1997 Tosin Adarabioyo. C’è però da battere una forte concorrenza: le squadre interessate sono il Marsiglia e il Liverpool.

