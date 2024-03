Adarabioyo #Milan AC prende quota: così il Diavolo può bruciare la concorrenza. #NEWS

12:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Adarabioyo Diavolo Rossonero prende quota: così il Diavolo può bruciare la concorrenza e assicurarsi il difensore. #news

Nel corso della prossima estate il Diavolo Rossonero andrà a caccia sul #mercato di almeno un nuovo difensore centrale da aggiungere alla propria rosa dopo una #campionato in cui ha avuto molte defezioni nel reparto.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto riportato da Tutto#mercatoweb non è da sottovalutare il nome di Adarabioyo, che a fine #campionato si svincolerà dal Fulham. Proprio questo aspetto potrebbe spingere i rossoneri ad anticipare i tempi e bruciare la concorrenza.

Pubblicità

The post Adarabioyo Diavolo Rossonero prende quota: così il Diavolo può bruciare la concorrenza. #news appeared first on Diavolo Rossonero News 24.