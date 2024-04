Adarabioyo #Milan AC, Moncada in pressing sul centrale: è il favorito per un motivo! Può arrivare così

09:03,1 Apr 2024, MILANELLO.

Adarabioyo-Diavolo Rossonero, il centrale del Fulham è il favorito per completare il reparto difensivo della prossima #campionato: colpo a zero? Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Tosin Adarabioyo, centrale di 26 anni del Fulham in scadenza di contratto al termine della #campionato è tornato ad essere il favorito nel calcio#mercato Diavolo Rossonero per rinforzare la rosa dei Diavoli Rossoneri […]

