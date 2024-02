Adarabioyo #Milan AC, i diavoli rossoneri non mollano la presa: delineata la strategia per l’estate

12:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Adarabioyo Diavolo Rossonero, i rossoneri non mollano la presa: delineata la strategia in vista della prossima sessione estiva

In vista della prossima sessione di calciomercato il Diavolo Rossonero andrà a caccia di un nuovo difensore centrale dopo i problemi emersi in questa stagione. Tra gli obiettivi dei rossoneri c’è anche Adarabioyo.

Già sondato nel corso del mercato di gennaio, il centrale del Fulham può tornare d’attualità a giugno. Adarabioyo va in scadenza a giugno per questo può rappresentare una ghiotta opportunità.

