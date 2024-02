Adarabioyo AC Milan, rossoneri in fortissimo pressing: svelato il piano per l’estate

Adarabioyo Milan, rossoneri in fortissimo pressing: svelato il piano in vista della prossima sessione estiva

Tra gli obiettivi principali del calciomercato Milan c’è anche Tosin Adarabioyo, giocatore che si sta mettendo in mostra con la maglia del Fulham e che si svincolerà dal club inglese a giugno.

I rossoneri come detto sono in corsa e ritengono il centrale inglese la prima alternativa a Lloyd Kelly, attualmente il profilo preferito dalla dirigenza per rinforzare il reparto arretrato. Lo riporta Tuttomercatoweb.

The post Adarabioyo Milan, rossoneri in fortissimo pressing: svelato il piano per l’estate appeared first on Milan News 24.