Adarabioyo AC Milan, nuova pretendente in corsa: ci proverà in estate

Adarabioyo Milan, nuova pretendente in corsa: ci proverà in estate. Tutti gli aggiornamenti sul difensore del Fulham

Tra i difensori seguito con particolare attenzione dal Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato c’è anche Tosin Adarabioyo. Tuttavia i rossoneri devono stare molto attenti alla concorrenza.

Secondo quanto riportato dal portale 90min, infatti, sul centrale del Fulham sarebbe piombato ora anche il Liverpool, che starebbe studiando già la mossa giusta per assicurarselo la prossima estate.

