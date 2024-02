Adarabioyo AC Milan, l’indiscrezione: «Diavolo in prima fila, cosa succederà a giugno»

Adarabioyo Milan, l’indiscrezione: «Diavolo in prima fila, cosa succederà nel prossimo calciomercato estivo»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan concentrandosi in particolare anche su quanto potrebbe accadere in difesa.

In entrata occhio alla situazione riguardante Tosin Adarabioyo: il centrale del Fulham va in scadenza al termine di questa stagione e cambierà aria in estate. Il Milan, stando a quanto si legge, sarà certamente in prima fila per assicurarselo a parametro zero.

