Adarabioyo AC Milan, il centrale resta nel mirino. Il piano del club rossonero

Adarabioyo Milan, il difensore resta nel mirino. Il piano del club rossonero per prenderlo a giugno a parametro zero

Il mercato Milan di gennaio si è chiuso senza prendere un difensore centrale, ma Adarabioyo resta nel mirino del club rossonero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore del Fulham piace al club rossonero ed è in scadenza di contratto. Dunque potrà cambiare squadra a costo zero.

