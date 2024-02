Adarabioyo AC Milan, i rossoneri accelerano: un ostacolo da superare, ecco quale

Adarabioyo-Milan, i rossoneri molto tentati dal possibile colpo a parametro zero: da superare c’è una folta concorrenza

Uno dei nomi cerchiati in rosso sul taccuino del calciomercato Milan per la difesa della prossima stagione è quello di Adarabioyo, centrale di 26 anni del Fulham in scadenza di contratto a giugno.

Sondato da Furlani e Moncada anche nell’ultima sessione di gennaio, il difensore può diventare una ghiotta opportunità a parametro zero. Tuttavia da superare c’è una folta concorrenza: sono infatti tante le squadre sul ragazzo.

