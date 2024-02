Adarabioyo AC Milan, contatti positivi: è lui il principale candidato per la difesa! C’è uno spiraglio

Adarabioyo Milan, contatti positivi con l’agente del calciatore: è lui il principale candidato per la difesa! C’è uno spiraglio

Il calciomercato Milan continua ad osserva con grande interesse Tosin Adarabioyo. Il centrale inglese classe 1997 si libererà a parametro zero in estate, dopo la scadenza del contratto che lo lega al Fulham.

Come riferisce Calciomercato.com, è lui il principale candidato per la difesa rossonera in estate. Moncada avrebbe avuto più di un contatto positivo col fratello-agente del calciatore e c’è ottimismo sulla buona riuscita dell’affare per l’estate.

