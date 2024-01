Adarabioyo AC Milan, chi è il centrale che piace a Furlani: ha questo record col Manchester City – NEWS

Adarabioyo Milan: chi è il difensore che piace a Furlani con un record al Manchester City. Il VIDEO delle giocate del difensore

Il nome per la difesa rossonera in estate è quello di Tosin Adarabioyo. Difensore inglese 26enne, di origini nigeriane, piace al mercato rossonero che potrebbe decidere di portarlo a Milano già a gennaio.

Is Tosin Adarabioyo the defender #ManCity need? pic.twitter.com/PGkJ0Ghjp2 — City Chief (@City_Chief) May 21, 2020

Il giocatore, come raccontato da SkySport, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Manchester City con cui ha giocato 7 partite, diventando il più giovane dei Citizens a debuttare da titolare in Champions League. Difensore roccioso, può giocare sia in una difesa a 3 ma anche a quattro. Ha un buon fisico ed è bravo nell’impostazione. Inoltre il giocatore ha già giocato con il rossonero Loftus-Cheek.

