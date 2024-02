Adarabioyo AC Milan, aumenta la concorrenza: piomba un big di Premier League NOVITÀ

Adarabioyo Milan: piomba un big di Premier League sul difensore. Le NOVITÀ sul difensore obiettivo di mercato

Non è arrivato il tanto difensore atteso nella sessione invernale ma il mercato Milan continua a lavorare sui nomi per l’estate. In particolare, proprio in quel reparto, un obiettivo era Tosin Adarabioyo.

Pubblicità

Secondo quanto riportato da 90min, sul giocatore del Fulham ci sarebbe anche il Liverpool che l’avrebbe messo nel mirino in quanto sono alla ricerca di un nuovo difensore.

Pubblicità

The post Adarabioyo Milan, aumenta la concorrenza: piomba un big di Premier League NOVITÀ appeared first on Milan News 24.